Mette F. forventer nyt om penge til kongehuset inden sommerferie

Der kan gå en række måneder endnu, før vi ved, hvor meget udgifterne skal stige til kongehuset.

I et folketingssvar oplyser statsminister Mette Frederiksen (S), at "Statsministeriet forventer at fremsætte et forslag til lov om kong Frederik den Tiendes civilliste i indeværende folketingssamling".

Den nuværende folketingssamling løber ind til Folketinget går på sommerferie, hvilket normalt sker i starten af juni.

To dage, før kong Frederik X overtog tronen fra dronning Margrethe, varslede regeringen, at kongehuset i fremtiden skal have flere penge.

- Når vi vil skabe rammerne for, at vores kongehus med det nye kongepar kan fortsætte med at udvikle sig og være et aktiv for Danmark, må vi samlet set forvente at skulle afsætte flere ressourcer. Det er regeringen helt indstillet på, lød det fra finansminister Nicolai Wammen (S) 12. januar.

I samme uge oversendte regeringen et aktstykke til Folketingets Finansudvalg, der skal sikre, at kongehuset kan fungere inden for de eksisterende økonomiske rammer, indtil en ny civillistelov er på plads.

Civilliste betegner den statslige ydelse til kongehuset. Den omfatter apanagen, som er det årlige beløb til kongehuset på finansloven, men også kongehusets ret til palæer, slotte og jagtret i statsskovene.

På finansloven for 2024 blev der afsat 123,7 millioner kroner til en række medlemmer af kongefamilien.

På aktstykket foreslår regeringen, at kong Frederik skal modtage apanage svarende til den, som dronning Margrethe hidtil har fået, indtil den nye lov er vedtaget.

Apanagen skal fra februar lægges oveni i kronprinsens sædvanlige apanage, fremgår det af aktstykket.

Det fremgår af Kongehusets hjemmeside, at dronning Margrethe modtager knap 7,6 millioner kroner om måneden i statsydelse.

Imens modtager kong Frederik næsten 1,9 millioner kroner per måned, hvoraf dronning Mary får ti procent.

