Mette F frygter ikke længere italienske tilstande i Danmark

Mette Frederiksen fortryder ikke, at hun har brugt Italien som skræmmescenarie i kampen mod coronavirus.

Frygten for italienske tilstande i Danmark i forbindelse med coronavirus er manet til jorden.

Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) forud for en partileder debat på DR og TV2 torsdag.

- Jeg går ikke rundt i dag og frygter, at sundhedsvæsnet ikke kan følge med, eller at vi ser en situation, som vi har set i den sydlige del af Europa.

- Coronavirusset er kommet ned et sted, hvor der er styr på den i Danmark, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren bliver samtidig spurgt til, om hun fortryder, at hun flere gange på pressemøder om coronavirusset har brugt Italien som skrækscenarie for, hvordan Danmark kunne se ud, hvis der ikke blev lukket ned i tide.

- Det er da det sidste, jeg kommer til at fortryde i mit liv, lyder det resolut fra statsministeren, som svar på spørgsmålet.

- Grunden til at vi ikke har den overdødelighed eller et sundhedsvæsen, der er brudt sammen, det var fordi, der var nogle, der turde at træffe beslutningen om at lukke ned på det rigtige tidspunkt, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/