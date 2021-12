Mette F. gav i Minkkommissionen et chokerende kig i sit maskinrum

Statsminister Mette Frederiksen (S) kom under et stort pres, da hun torsdag mødte op til seks timers afhøring i minkkommissionen, formelt granskningskommissionen.

Det mindste af det hele var, at en broget flok af tidligere minkfarmere, men-in-black og vaccinemodstandere dagen igennem demonstrerede larmende foran retsbygningen på Frederiksberg. Nogle af dem blev anholdt undervejs, blandt andet for at angribe statsministerens bil, selvom hun for længst var steget ud af den.

Hvad der derimod flere gange åbenlyst irriterede Mette Frederiksen var udspørger Jakob Lund Poulsens nærgående spørgsmål. Mange af dem kredsede om, hvem der egentlig tog beslutningen i november sidste år om at aflive samtlige mink i Danmark.

Han indledte sin afhøring med at spørge ind til den forstærkning af det statsministerielle ”maskinrum”, som Mette Frederiksen gennemførte, da hun trådte til i 2019. Hun ansatte flere ledende medarbejdere i sit sekretariat. Var det i dette maskinrum, beslutningen blev truffet, var det på det centrale møde i regeringens koordinationsudvalg, k-udvalget, den 3. november sidste år, eller var det sundhedsminister Magnus Heunickes eller fødevareminister Mogens Jensens beslutning? K-udvalget er det udvalg, hvor statsministeren sidder for bordenden, og de øverste ministre deltager.

Udspørgeren trak en lang række citater frem, hvor statsministeren havde talt om ”regeringens beslutning”, men det ændrede ikke på Mette Frederiksens formelle udlægning af forløbet:

At ansvaret for beslutninger ligger i det enkelte ressortministerium. Hun henviste til Grundloven, som slår fast, at beslutninger ikke træffes af regeringen som kollegium men af den enkelte minister.

Når der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink slået ihjel, da beskeden blev givet på presse­mødet den 4. november eller i det brev, der blev sendt ud til minkfarmerne, var det ikke noget, man kunne bebrejde nogen. Danmark var under et kolossalt pres, fordi Statens Serum Instituts risikovurdering var så alvorlig, som den var. Der var en risiko for, at fremtidige vacciner ville blive mindre virksomme på grund af den variant, cluster-5, som havde udviklet sig i minkene, og derfor skulle der handles hurtigt.

Ikke alene folkesundheden men også Danmarks fødevareeksport stod på spil. Der var handlepligt, understregede statsministeren flere gange.

En stor del af afhøringen kom til at dreje sig om det såkaldte cover med papirer, som ministrene fik udleveret få minutter før mødet i k-udvalget om aftenen den 3. november sidste år. Coveret er den samlede fremstilling af, hvad ministrene kunne gøre, blandt andet med forslag om at lægge minkerhvervet i dvale eller helt at lukke det ned.

To bilag i materialet redegjorde for, at det ville kræve ny lovhjemmel, hvis man valgte en af de to modeller, men ligesom de øvrige ministre fik Mette Frederiksen ikke læst bilagene, hverken før, under eller efter mødet.

Jakob Lund Poulsen borede i, hvorfor statsministeren ikke indledte det med at give en fem minutter lang læsepause til at dykke ned i de otte siders bilag, men her fastholdt statsministeren sit hasteargument. Der var ikke tid til det.

Og så understregede hun flere gange, at hverken hun eller regeringen jo har haft noget motiv til at kræve minkene aflivet uden at have en lovhjemmel. Som ved tidligere pressemøder kunne hun have brugt 30 sekunder på pressemødet den 4. november til at sige, at der var brug for ny lovhjemmel, og det ville regeringen nu hurtigst muligt søge Folketingets opbakning til.

Brød m indryk: Men først den 8. november blev hun klar over, at der manglede en lovhjemmel.

Tilbage fra afhøringen står, at Mette Frederiksen fik sandsynliggjort det sidste udsagn. Men den efterlod samtidig et på mange måder chokerende kig ind i hendes maskinrum.

At aflive alle mink i Danmark var en beslutning til ”mange milliarder kroner”. På tidspunktet for beslutningen blev det vurderet til at ligge på mellem 6 og 11 milliarder kroner – senere viste det sig, at det formentlig nærmere vil koste 19 milliarder kroner. Alligevel ser det ud til, at beslutningen reelt blev truffet på ­k-udvalgsmødet, der ifølge statsministeren varede mellem en halv og hel time – ifølge andre afhørte mellem en og to timer. Beslutningen blev truffet alene på baggrund af den risikovurdering, Statens Serum ­Institut havde leveret, og det blev end ikke overvejet at inddrage andre eksperters syn på sagen først.

Det fremgik også, at Mette Frederiksens nærmeste medarbejdere blev orienteret om, at der var brug for ny lovgivning allerede den 7. november, men hun fastholdt, at hun først blev bekendt med det dagen efter. Ikke et særlig betryggende billede af den interne kommunikation i Statsministeriet.

Mette Frederiksen blev bedt om at forholde sig til en række sms-korrespondancer mellem andre hovedpersoner i minksagen, herunder departementschef ­Barbara Bertelsens voldsomme udfald mod Statens Serum Instituts daværende faglige chef Kåre Mølbaks optræden på pressemødet den 4. november.

Hun kaldte ham eksempelvis en ”total fej kujon”, fordi han ikke ville stå bag ”regeringens beslutning.” Mette Frederiksen ville dog slet ikke ”forholde sig til, hvad andre har tænkt”.

Oprindeligt skulle Mette Frederiksen have været den sidst afhørte, men kommissionen har fået udvidet sin undersøgelse, så yderligere en række vidner skal afhøres i januar. En færdig rapport ventes sidst i foråret.J

