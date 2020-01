Mette F. gentager sin foragt mod antisemitisme i Danmark

Befrielsen af Auschwitz bliver markeret i København, hvor statsminister Mette Frederiksen deltager.

Ved en dansk markering af 75-året for befrielsen af Auschwitz benytter statsminister Mette Frederiksen (S) lejligheden til at gentage sit budskab om, at antisemitismen i Danmark er blusset op.

- I dag er der så få tilbage, der oplevede rædslerne på egen krop. Men vi, som ikke var der, må ikke glemme, siger Mette Frederiksen i talen.

- At huske og erindre er vigtigt. Men det kan ikke stå alene. Vi er nødt til at bruge den erindring for at sikre, at historien aldrig gentager sig.

- Derfor vil jeg bruge denne aften til at vise den dybeste foragt for de mennesker, som i vores tid og i vores land puster til antisemitisme. De er her, de siger det, og de gør det, siger hun.

Markeringen af befrielsen af koncentrationslejren Auschwitz i det tyskbesatte Polen finder sted på Den Sorte Diamant i København.

Dagen bliver også markeret ved en ceremoni i Auschwitz, hvor stats- og regeringsledere fra hele verden har deltaget dagen igennem. Her har kronprins Frederik repræsenteret Danmark.

I sidste uge var statsministeren i Israel, hvor hun mødte to danske overlevere bosat i Israel.

- Deres historie skal fortælles igen og igen og leve videre, siger hun ved talen i Den Sorte Diamant.

