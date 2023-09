Mette F. gentager: Vi gik også til valg på skattelettelser

Der er ikke en modsætning mellem skattelettelser og socialdemokratisk politik, lyder det lørdag eftermiddag fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Hun bliver under et kort pressemøde efter sin tale på partiets årsmøde mødt med spørgsmål fra pressen om de bebudede skattelettelser.

Statsministeren understreger, at skattelettelser var en del af det grundlag, som partiet gik til valg på.

- Vi gik til valg på skattelettelser. I den offentlige debat lyder det næsten, som om vi ikke ønsker skattelettelser. Det er ikke rigtigt, lyder det.

- Vi gik først og fremmest til valg på at fremtidssikre vores velfærdssamfund. Men vi gik også til valg på skattelettelser, fordi vi er optaget af, at en buschauffør eller en, der sidder ved kassen i Netto, gerne vil have lidt mere til sig selv, siger hun.

Og der er ingen modsætning mellem skattelettelser og socialdemokratisk politik, forsikrer hun.

- Jeg kender social- og sundhedsassistenter, der har svært ved at få økonomien til at strække.

- Det at lave målrettede skattelettelser - synes jeg - er socialdemokratisk politik, siger hun.

Skattelettelserne skal dog ikke stå alene, forklarer hun og henviser til, at regeringen er på vej med en 2030-plan.

- Der er behov for at tilføre velfærdssamfundet flere penge. Den her regering tilfører flere penge til velfærden.

