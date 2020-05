Mette F. giver lille åbning til Venstres forslag om moms

Mette Frederiksen (S) mener, at halveringen af momsen kan være en mulighed, men det kan ikke stå alene.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har torsdag foreslået, at der skal ske en halvering af momsen i resten af 2020, som et middel til at genoprette dansk økonomi, som har været hårdt ramt af coronakrisen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er ikke helt afvisende overfor Venstres forslag og mener, at det kan være en mulighed i genopretningen af Danmark.

Det kan dog ikke stå alene, slår statsministeren fast på en tv-debat.

- Min klare anbefaling vil være, at man ikke leder efter ét værktøj eller to, men at vi kigger hele vejen rundt, siger Mette Frederiksen i en tv-debat med de andre partier.

- Vores opgave er at få de 50.000 personer, der har mistet deres job i coronakrisen, hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet, siger statsministeren.

Hun påpeger samtidig, at det er vigtigt at få mange sektorer i gang for at få den danske økonomi på ret køl igen efter coronakrisen.

- Vi skal tænke bredt, siger Mette Frederiksen i tv-debatten (S).

/ritzau/