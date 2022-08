Mette F. har tillid til Barbara Bertelsen trods advarsel

Statsminister Mette Frederiksen (S) har fortsat tillid til departementschef Barbara Bertelsen, efter at hun givet hende en advarsel for sin rolle i Minksagen.

Det siger statsministeren onsdag på et kort pressemøde i Aalborg.

- En advarsel er en advarsel, siger Mette Frederiksen, da hun bliver spurgt ind til, hvor alvorlig advarslen er.

- Jeg har generelt meget stor tillid til de danske embedsmænd, og det mener jeg, at man også kan have fremadrettet. Det ændrer Minkkommissionens beretning ikke på.

Mette Frederiksen siger desuden, at hun nu betragter sagen som afsluttet.

Advarslen onsdag sker på baggrund af en indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Den har undersøgt embedsmændenes rolle.

For Barbara Bertelsen vil der ikke være yderligere ansættelsesretlige konsekvenser. I afgørelsen lyder det, at kommissionen ikke anvender ordet "kritisabel" om hendes rolle.

- Minkkommissionen er kommet med sin kritik. Og så har en uvildig styrelse behandlet den beretning og valgt at indstille til mig som arbejdsgiver i den konkrete sag, at det rigtige at gøre er at give en advarsel. Og den indstilling har jeg valgt at følge, siger Mette Frederiksen.

Med advarslen betyder det, at Barbara Bertelsen kan fortsætte sit arbejde som departementschef i Statsministeriet.

Anderledes ser det ud for departementschef i Miljøministeriet og Rigspolitichef Thorkild Fogde. De er begge blevet fritaget for tjeneste, mens der foregår et tjenstligt forhør.

/ritzau/