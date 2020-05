Mette F. har tillid til seruminstitut trods fejl i notat

Også Statens Serum Institut kan i pressede situationer begå fejl, lyder det fra statsministeren

Statsminister Mette Frederiksen (S) erklærer i tv-programmet "Aftenshowet" sin fulde opbakning til Statens Serum Institut og dets arbejde.

Det gør hun adspurgt til en historie i Berlingske om en fejl i en udregning af smittetrykket, som Statens Serum Institut har begået.

- Jeg bliver også nødt til at sige, at der ikke er noget opslagsværk i den her situation som politiker. Man kan ikke ringe til en inde på seruminstituttet og sige: Gider du fortælle mig, hvad vi skal gøre?

- Det er i sidste ende en politisk beslutning på baggrund af rådgivning. Og den har jeg tillid til. Og det kan alle andre også have, sagde Mette Frederiksen, da hun blev spurgt til Berlingskes artikel.

- Det er altså menneskeligt at fejle. Måske i særdeleshed i en sådan situation som vi har stået i, sagde hun.

Fejlen bestod i Statens Serum Instituts beregning af det, der kaldes smittetrykket fra et notat 30. marts. Smittetrykket er et udtryk for, hvor hurtigt epidemien spreder sig.

Her blev der ikke regnet med, at nogle af de smittede og indlagte i Danmark havde fået smitten i udlandet. Dermed blev spredningen af smitte overvurderet.

Statens Serum Institut har i et svar tirsdag oplyst, at fejlen ikke var større end, at den ikke ændrede ved vurderingen, som var, at det var forsvarligt at ophæve nogle af coronarestriktionerne i Danmark.

- Mig bekendt har seruminstituttet været ude at sige, at ja, der var et tal, der var fejlagtigt, men at det ændrer ikke på deres konklusion. Det er konklusionen, der er den afgørende, sagde Mette Frederiksen i "Aftenshowet".

I stedet havde statsministeren kun ros til overs for sundhedsmyndighederne i Danmark.

- Det er fuldstændigt vildt, hvad sundhedsmyndighederne har leveret af arbejdsindsats i de her måneder, sagde hun.

