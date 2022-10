Mette F. i åbningstale: Verden er blevet mere usikker

Danmark og verden står i en alvorlig situation. En coronapandemi, krigen i Ukraine og senest eksplosioner på flere gasledninger i Østersøen.

Det er blandt hovedbudskaberne fra statsminister Mette Frederiksen (S) i hendes tale tirsdag ved Folketingets åbning.

- Verden er blevet mere usikker. Energikrise. Cyberangreb. Anslag mod kritisk infrastruktur. Vores forsyningssikkerhed er under pres. Og værst af alt, krig i Europa. Før det en pandemi.

- Mon ikke de fleste af os i de forgangne år har haft en vis bekymring?

Hvordan ville det gå? Hvad betyder noget for os, når det virkelig gælder?

- Ved fælles kraft lykkedes det Danmark at tæmme pandemien. Vi er et af de lande, der klarede det bedst. Økonomisk. Menneskeligt. Nok mistede vi fodfæste. Men vi fandt det igen.

- For så blot at opdage, at det måske kun var for en stund, siger statsministeren med reference til Ruslands invasion af Ukraine i februar, der har ført til høj inflation og stor økonomisk og sikkerhedspolitisk usikkerhed.

Snart står statsministeren også formelt i en valgkamp, der reelt har været i gang i flere måneder.

Mette Frederiksen står i den usædvanlige situation, at støttepartiet De Radikale har stillet det ultimatum, at hun senest ved Folketingets åbning skal udskrive valg. Ellers vil partiets udtrykke mistillid til hende og dermed vælte regeringen.

De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, har dog givet Mette Frederiksen frist til onsdag med at udskrive valget.

De Radikales utilfredshed skyldes regeringens håndtering af Minksagen, hvor regeringen i november 2020 besluttede at aflive alle mink i Danmark på grund af frygt for smitte med coronavirus.

Det førte i juni i år til hård kritik af regeringen fra Minkkommissionen.

