Mette F: I april kan børn og unge have normal skoledag

Statsministeren forestiller sig, at børn og unge er tilbage i skole i april. Blå blok ønsker dem tilbage nu.

I næste måned kan der være godt nyt til børn og unge, der higer efter at komme i skole igen.

- Jeg tror, at det i april er muligt at åbne op, så alle børn og unge i princippet har en nogenlunde normal skoledag, siger statsminister Mette Frederiksen (S) under partilederdebatten på TV2 et år efter, at Danmark lukkede ned.

Både Pia Olsen Dyhr (SF) og Sofie Carsten Nielsen (R) tror også, at elever kan komme tilbage efter påske, der i år slutter 4. april.

Tidligt i debatten pointerede Mette Frederiksen, at alle partier har en genåbning for børn og unge "øverst på listen".

Men der er stor forskel på, hvornår partierne ønsker, det skal ske.

Jakob Ellemann-Jensen (V) peger på den høje mistrivsel, der ses hos børn og unge under coronanedlukningen.

- Vi har foreslået i ugevis at få de unge mennesker tilbage i skole.

- Det, der er vigtigt, er at lytte til de unge mennesker. Vi risikere at tabe en generation på gulvet og nogle unge mennesker, der kommer ud af det her mærket for livet, siger Jakob Ellemann-Jensen under debatten.

Første tema i partilederdebatten omhandler den mentale trivsel. Derefter skal økonomien og sundhedsvæsenet debatteres.

/ritzau/