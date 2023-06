Mette F. om aktiv dødshjælp: Kræver nogle års debat

Da Folkemødet åbnede torsdag, valgte statsminister Mette Frederiksen (S) at bruge sin korte taletid på at starte en debat om aktiv dødshjælp i Danmark.

Og i sin partiledertale torsdag fortsætter hun ad samme spor.

- Jeg startede i går fra den her scene en samtale om værdig død. Og jeg kan lytte mig til, at mange har taget handsken op og enten meldt sig ind i samtalen eller fortsat den, siger Mette Frederiksen.

Videre lyder det, at det er en debat, der "nok også vil være svær i politiske partier".

- For det er ikke en debat, hvor det almindelige politiske kompas løser opgaven.

Ifølge statsministeren er mange "uanset, hvad man ellers måtte mene" enige om, at "det ikke altid er værdigt nok" i dag.

Hun slår efter talen fast, at hun "personligt er tilhænger af, at vi får indført aktiv dødshjælp".

Men der er ikke noget lovforslag på vej, påpeger hun.

- Jeg tror, at det er en diskussion, der kræver nogle års debat, siger Mette Frederiksen efter talen til fremmødte journalister.

Hun nævner eksempelvis, at det skal diskuteres, hvilke sygdomme aktiv dødshjælp skal gælde for, og hvor man skal være i sit sygdomsforløb.

Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) meldte sig ind i debatten om aktiv dødshjælp i sin tale onsdag.

- Det er en debat, jeg selv har flyttet mig på. Da jeg var sundhedsminister, trak jeg mit svar i en automat. Lægeløftet går ud på at helbrede folk, når de er syge. Jeg står et andet sted i dag, sagde han efterfølgende.

Lars Løkke vil også gerne have en langvarig debat i gang om aktiv dødshjælp og ser gerne, at regeringen starter den.

Et borgerforslag om at tillade aktiv dødshjælp har tidligere opnået over 50.000 underskrifter.

Senest Det Etiske Råd diskuterede aktiv dødshjælp, var i 2012. Formand for rådet Leif Vestergaard Pedersen sagde i forbindelse med borgerforslaget, at rådet er klar til at se på spørgsmålet igen.

Selv hælder han dog mest mod et nej.

/ritzau/