Mette F: Ikke glad for at tage mødre hjem fra Syrien

Til DR siger statsministeren, at det er for Danmarks sikkerhed, at regeringen henter mødre og børn fra Syrien

I et interview med DR siger statsminister Mette Frederiksen (S), at det er på grund af Danmarks sikkerhed, at tre kvinder og op til 19 børn bliver hentet hjem fra fangelejre i Syrien.

Regeringen har længe afvist at hente kvinder og børn med dansk tilknytning hjem.

- Situationen i lejrene er blevet forværret. Både den humanitære og sikkerhedsmæssige situation. Så af hensyn til Danmarks sikkerhed og børnenes ve og vel må vi træffe den her beslutning.

- Det er ikke en beslutning, vi er glade for at træffe. For de her mennesker har vendt Danmark ryggen. Men vi bliver nødt til at træffe denne her beslutning, siger statsministeren.

/ritzau/