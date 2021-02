Mette F.: Intet nyt i udtalelser om fuld epidemikontrol

Statsministeren siger, at udtalelse om epidemikontrol ikke indeholder nyt om de ældre skoleelever.

Statsminister Mette Frederiksen (S) uddyber mandag aften en udtalelse, som hun kom med tidligere mandag, og som har vakt opsigt.

I forbindelse med et skolebesøg i anledning af, at eleverne i 0.-4.-klasse fra mandag er vendt tilbage til folkeskolen under coronakrisen, sagde statsministeren:

- Vi kan tage de ældre elever tilbage i skolen, når vi har en fuldstændig epidemikontrol og er nået længere frem i 2021.

- Det er for tidligt at sige noget om nu. Der ser ud til at være lidt stigende positivprocent på antal daglige test, og det er givet på grund af den britiske mutation.

Mette Frederiksens udtalelse om "en fuldstændig epidemikontrol" vakte en del opsigt.

For hvad mente statsministeren konkret med det, og hvad betød det for de ældre elevers muligheder for at vende tilbage til klasselokalerne, når de nuværende coronarestriktioner udløber med udgangen af februar?

Præciseringen kommer mandag aften i en skriftlig kommentar:

- Der er intet nyt i forhold til, hvad vi tidligere har sagt. På grund af den britiske mutation er vi nødt til at gå forsigtigt frem i forhold til at udfase restriktionerne, lyder det fra statsministeren.

- I dag er 0. - 4. klasse startet igen, men de øvrige restriktioner fortsætter foreløbig til 28. februar. Og frem mod da vil vi løbende vurdere, hvornår det igen er forsvarligt at udfase yderligere restriktioner.

- Det forudsætter blandt andet, at flere er vaccineret, og at færre er indlagt, så vi bedre kan stå imod en stigende smitte. Altså at have kontrol over epidemien, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/