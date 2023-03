Mette F. kalder forsinkede kræftoperationer et tillidsbrud

Det er helt og aldeles uacceptabelt, at patienter har ventet for længe på at blive opereret for tarmkræft.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag på et pressemøde i Statsministeriet på Christiansborg.

- Det er en alvorlig situation, og det er et tillidsbrud, der i vores øjne er uacceptabelt, siger hun på pressemødet, hvor hun præsenterer Sundhedsstrukturkommissionen.

Meldingen fra statsministeren kommer efter en sag fra Region Midtjylland. Her er det kommet frem, at 293 kræftpatienter har ventet længere på operation på Aarhus Universitetshospital (AUH), end de skulle.

Der er tale om komplekse kirurgiske patienter med kræft i mavetarm-regionen. Det fremgår af en redegørelse fra regionen.

- Det siger sig selv, at bliver man ramt af en livstruende sygdom, så skal man være sikker på at kunne få den behandling, der er nødvendig.

- Det har berørt os alle sammen, og det skal der rettes op på, siger Mette Frederiksen.

