Mette F. lægger blomster for jødiske og palæstinensiske ofre

Statsminister Mette Frederiksen (S) har lagt blomster for krigens ofre i Mellemøsten.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

- På en kirkegård med både muslimske, jødiske og kristne gravsteder lagde jeg i dag (fredag, red.) blomster for krigens ofre i Mellemøsten.

- For de alt for mange børn i Gaza, hvis liv endte alt for tidligt. For alle de jødiske og palæstinensiske familier, der har mistet, og som nu sidder tilbage med den største smerte, skriver hun.

Statsministeren sender i opslaget også tanker til de gidsler, der endnu ikke er frigivet og de pårørende, der venter på dem.

Hun slutter opslaget af med at sende tanker til "alle os, der ønsker fred og sikkerhed for både israelere og palæstinensere".

/ritzau/