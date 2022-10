Mette F.: Lavere gasafgift kan blive en del af inflationshjælp

Statsminister Mette Frederiksen (S) åbner i en tv-debat på TV 2 for at kigge på, om gasafgiften skal sænkes for at hjælpe borgere mod høj inflation.

I debatten mellem valgkampens tre statsministerkandidater bliver Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K) spurgt, hvilke konkrete grupper i Danmark de vil hjælpe denne vinter.

Mette Frederiksen siger, at hjælpen ikke kun skal gå "til dem, der har mindst".

- Nu har vi sat elafgiften ned for alle, og det er noget, vi overvejer, om vi skal gøre mere af, siger hun og tilføjer:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Gasafgiften kunne være et sted at kigge.

Hun nævner også et tidligere forslag fra Socialdemokratiet, der handler om at beskatte overnormal profit for energiselskaber.

Åbningen fra Mette Frederiksen kommer samme dag, som Venstre har foreslået netop at sænke afgiften på naturgas.

Den skal ifølge partiet sænkes til EU's minimumssats, som er 8,8 øre per kubikmeter naturgas.

Cirka 400.000 husstande i Danmark varmer deres hjem op med gasfyr.

Imens ventes afgiften ifølge partiets beregninger at være godt 2,5 kroner per kubikmeter fra næste år, hvis ikke afgiften sænkes.

Og det er vigtigt, at der er en del af hjælpen, som målrettes netop denne gruppe, siger Jakob Ellemann-Jensen under debatten.

Han siger, at det er nogle af dem, der er hårdest ramt.

- Der sidder 400.000 naturgaskunder, der har meget svært ved at kigge ind i denne her vinter, siger han.

Ifølge Søren Pape Poulsen har De Konservative ikke udpeget nogle særlige grupper, der skal have inflationshjælp. Men han vil generelt gerne have, at borgerne får lov til at beholde flere af deres egne penge.

- Vi sætter afgifterne ned. Vi kigger på skatten, så de har nogle flere penge mellem hænderne, så de kan betale deres regninger, siger Søren Pape.

Mette Frederiksen fremhæver, at et bredt flertal i Folketinget for nylig er blevet enige om inflationshjælp. Her blev partierne, som også inkluderer Venstre og De Konservative, blandt andet enige om at sænke elafgiften.

/ritzau/