Mette F.: Løkke skal blande sig uden om hvem der er S-formand

Statsministeren mener efter kritik, at Moderaternes leder skal lade være med at blande sig i S-anliggender.

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at det er "lige frisk nok", at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har udtalt, at det vil gøre det nemmere for ham at pege på en socialdemokratisk statsminister, hvis det ikke er hende, der er formand.

Det siger hun onsdag i forbindelse med et pressemøde i København.

- Jeg synes, at det er lige frisk nok, at Lars Løkke både vil bestemme, hvem der skal være landets statsminister - uden at melde sig selv som statsministerkandidat - og oven i det nu også vil definere, hvem medlemmerne af andre partier skal have som deres formand, siger hun.

Formanden for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, sagde tirsdag til B.T., at han ville have lettere ved at pege på en socialdemokratisk ledet midterregering, hvis partiet havde en anden formand end Mette Frederiksen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er helt åbenlyst, fordi Mette Frederiksen et eller andet sted personificerer nogle ting, sagde han til B.T og tilføjede:

- Men jeg har jo også respekt for, at det er ikke er mig, der bestemmer, hvem der skal være Socialdemokratiets formand.

Lars Løkke Rasmussen, der selv var statsminister for Venstre fra 2009-2011 og igen fra 2015-2019, har været meget kritisk over for Mette Frederiksens håndtering af coronaforløbet.

Ikke mindst Mette Frederiksens håndtering af Minksagen har han kritiseret.

Sagen om aflivning af alle mink i Danmark uden lovhjemmel endte med at koste Mette Frederiksen en politisk næse, mens daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) blev presset til at gå af.

En række højtstående embedsmænd blev desuden udsat for hård kritik af Minkkommissionen, der undersøgte forløbet.

Moderaterne, hvor Lars Løkke Rasmussen nu er politisk leder, stod i den seneste meningsmåling fra analyseinstituttet Voxmeter til at få 21 mandater.

Dermed ser partiet ud til at kunne blive afgørende for, hvem der skal have statsministerposten.

Lars Løkke Rasmussen har meddelt, at han vil have en bred regering hen over midten, og han har afvist at pege på en af de tre statsministerkandidater inden folketingsvalget 1. november.

Ud over Mette Frederiksen er Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, statsministerkandidater.

/ritzau/