Mette F. mindes Uffe Ellemann-Jensen: En skarp politiker

- Det er med stor sorg, at jeg i dag har modtaget meddelelsen om, at tidligere udenrigsminister og mangeårig partiformand for Venstre Uffe Ellemann-Jensen er død.

Det skriver statsminister Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.

- Uffe Ellemann-Jensen var en skarp politiker. Og en stor personlighed. Han repræsenterede dygtigt vores land under den kolde krig. Han insisterede på Nato og det transatlantiske fællesskab i en tid, som også krævede Danmarks engagement, skriver hun.

Uffe Ellemann-Jensen var formand for Venstre i 14 år fra 1984 til 1998 og personificerede i mere end ti år Danmarks udenrigspolitik.

Han var udenrigsminister i en forandringens tid, fra 1982 til 1993, hvor jerntæppet i Europa faldt, og nye nationer skød frem.

Ifølge Mette Frederiksen synes "hans stemme for et stærkt, sikkert og demokratisk Europa at stå klarere end nogensinde", nu hvor krigen er tilbage på det europæiske kontinent.

- Hans engagement i verden fortsatte helt op til det sidste, og han vil blive savnet i den udenrigspolitiske debat.

- Uffe Ellemann var et humoristisk menneske med ordet i sin magt. Og glimt i øjet, skriver statsministeren i sin pressemeddelelse.

Uffe Ellemann-Jensen var notorisk kendt for sine gyldne citater gennem årene.

- Hvem husker ikke hans ord på finaledagen for EM i fodbold i 1992 kort efter Danmarks nej til Maastricht-traktaten: "If you can't join them, beat them". Hans vid og lune vil blive savnet.

- Uffe Ellemann-Jensen var en mand med et stort mod. Og stort format. En statsmand, skriver Mette Frederiksen.

/ritzau/