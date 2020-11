Mette F.: Muteret virus fra mink kan true covid 19-vaccine

Statsministeren varsler på et pressemøde drastiske skridt for at undgå smittespredning fra mink til mennesker.

Mutationer af coronavirus blandt mink udgør en potentiel fare mod en fremtidig covid-19-vaccine til mennesker.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag på et virtuelt pressemøde, der foregår i Eigtveds Pakhus i København.

Mutationen betyder, at fremtidige vacciner kan risikere ikke at få den ønskede effekt, siger statsministeren.

Hun fortæller samtidig, at alle mink i Danmark skal aflives.

Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet sættes ind for at aflive alle mink, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

/ritzau/