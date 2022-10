Mette F. øger forspringet til blå modstandere i ny måling

Mette Frederiksen (S) ser ud til at have etableret en solid føring som den mest populære statsministerkandidat i danskernes øjne.

I en ny måling fra Voxmeter foretaget blandt 781 respondenter på, hvem danskerne foretrækker som statsminister, peger 56,7 procent på hende.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, fortsætter tilbagegangen, og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen er nu den mest populære af de to borgerlige kandidater.

24,7 procent peger på Ellemann, mens 18,6 procent peger på Pape. Tilsammen får de to borgerlige kandidater 43,6 procent, mens den eneste røde statsministerkandidat, Mette Frederiksen, altså ligger på 56,7.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge den borgerlige politiske kommentator Jarl Cordua lukrerer Mette Frederiksen på en splittelse i den blå blok.

- De borgerlige fremstår mere og mere splittet politisk, og dem, som både har fravalgt Ellemann og Pape, står så med Mette Frederiksen som eneste alternativ.

Cordua føler sig heller ikke overbevist om, at den massive minkkritik, som blå blok stadig retter mod Mette Frederiksen, har den store effekt.

- Det ser ikke ud til, at den kampagne, som de borgerlige har ført i minksagen, virker. Når 56,7 procent mener, at hun skal være statsminister, er der lang vej hjem for de borgerlige, siger han.

Målingen er foretaget 10.-12. oktober. De 781 respondenter er de vælgere, der i den normale meningsmåling, hvor samlet 1019 har svaret, også har angivet en foretrukken statsministerkandidat.

Voxmeters første måling af de tre statsministerkandidater blev foretaget i uge 35. Her pegede blot 16,1 procent på Ellemann, mens 35,2 procent pegede på Pape.

Ser man på den forrige måling, der blev foretaget fra 7.-9. oktober, var det første gang, at Ellemann overhalede Pape i popularitet.

Her lå V-formanden til 24,2 procent, mens Pape lå til 21,8. Mette Frederiksen havde opbakning fra 54 procent.

- Det, man må bekymre sig om på Søren Pape Poulsens vegne, er, om det er bunden, eller om det fortsætter, siger Jarl Cordua og påpeger, at De Konservative også går tilbage i meningsmålingerne.

/ritzau/