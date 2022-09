Mette F. og Ellemann angriber Papes plan om topskattelettelser

Det er De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, som er i forsvarsposition til at begynde med i søndagens tv-debat mellem de tre statsministerkandidater på DR1.

De Konservative har forslået skatte- og afgiftslettelser for knap 40 milliarder kroner.

17,8 milliarder kroner skal ifølge Konservative hentes, ved at stat, kommuner og regioner skal blive 0,4 procent mere effektive frem mod 2030.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener ikke, at det er realistisk og har kritiseret den konservative plan.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er vigtigst at lette skatten i bunden, siger Ellemann-Jensen blandt andet.

Han slår fast, at Venstre som udgangspunkt ikke vil lette topskatten. Ellemann-Jensen tilføjer dog, at han grundlæggende er enig med Pape i, at der skal gennemføres skattelettelser.

Ellemann-Jensen siger, at det er vigtigt for ham, at man holder hånden under velfærdsstaten.

Pape er uforstående over for kritikken.

- Jeg synes, danskerne fortjener at beholde noget mere selv.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kritiserer også Konservatives plan. Ifølge Frederiksen vil den konservative økonomiske plan betyde 40.000 færre offentligt ansatte.

- Du lægger op til en nulvækst eller vækst på 0,1 procent. Det betyder fyringsrunder i den offentlige sektor, siger Frederiksen.

Pape undrer sig over tallet 40.000 og ønsker at vide, hvor statsministeren har det tal fra. Det er fra Finansministeriet, lyder det fra Frederiksen.

Pape kalder det for "hokuspokus"-tal. Og Pape mener, at Frederiksen har gang i en socialdemokratisk skræmmekampagne lige inden et folketingsvalg.

Det næste folketingsvalg skal holdes senest 4. juni 2023. Men De Radikale, et støtteparti til regeringen, har truet med at vælte regeringen.

De Radikale krævede før sommerferien som en konsekvens af minksagen, hvor regeringen og en række profilerede embedsmænd modtog heftig kritik, at Frederiksen udskriver valg senest ved Folketingets åbning 4. oktober.

/ritzau/