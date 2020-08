Mette F. om ambassadørpost: Sag skal først undersøges

Partier undrer sig. Selv om tilsyn advarede om uregelmæssigheder, fik FE-chef ambassadørpost i Berlin.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke kommentere situationen omkring den nu hjemsendte departementschef i Forsvarsministeriet og tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Thomas Ahrenkiel, som 30. juni blev udpeget til ambassadør i Berlin.

Hun henviser til, at der skal gennemføres en undersøgelse af kritikken af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

- Regeringen mener, at der er grund til at lave en undersøgelse af de forhold, som tilsynet finder kritisabelt. Vi skal nu sikre et grundlag for den undersøgelse. Få det aftalt og vedtaget med Folketinget. Og så går undersøgelsen i gang. Indtil da har hverken jeg eller andre i regeringen kommentarer til det, siger Mette Frederiksen.

Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil have undersøgt, hvad regeringstoppen vidste, da Ahrenkiel blev udnævnt.

Flere medier skriver, at Forsvarsministeriet allerede blev orienteret om problemerne i efterretningstjenesten i 2019. Og det får de to partier til at undre sig over, hvorfor Ahrenkiel blev udpeget som ambassadør.

Stillingen som ambassadør i Tyskland vil normalt skulle afklares i regeringens ansættelsesudvalg. Her er statsminister Mette Frederiksen selv medlem.

