Mette F. om kommende finanslov: Vi må prioritere hårdt

- Vi står midt i en økonomisk krise. Derfor må der prioriteres hårdt i finansloven, siger statsministeren.

Regeringen har en række fokuspunkter det næste halve år. Det er tidlig pension, retspolitik, udlændinge og velfærd.

- Men der prioriteres, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag i Gråsten, hvor Socialdemokratiet holder sommergruppemøde.

- Vi står midt i en økonomisk krise. Det bliver derfor en finanslov, hvor vi må prioritere hårdt. Vi vil dække den demografiske udvikling, men alt kan ikke løses med penge, og vi er nødt til at have en mere grundlæggende diskussion om, hvilket velfærdssamfund vi vil have, siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kommer ind på den nærhedsreform, som regeringen har varslet.

- I vores øjne er der stadig brug for en nærhedsreform, hvor vi skruer ned for detailstyring og op for faglighed, menneskelighed og ledelse

- Penge løser ikke alt, men vi løser heller ikke problemerne uden, siger statsministeren.

