Mette F. om magtkritik: Noget af det har at gøre med jeg er kvinde

Når politiske modstandere kritiserer statsminister Mette Frederiksen (S) for at være magtfuldkommen, så spiller hendes køn en rolle i den kritik.

Det siger Mette Frederiksen til Radio4.

- Jeg har ikke sagt det her før, men jeg tror, noget af den magtkritik har at gøre med, at jeg er kvinde, siger hun i radioprogrammet "Det sidste måltid".

Mette Frederiksen mener, at hun er udsat for en øget mistænkeliggørelse. Både af hendes person og hendes handlinger, som eksempelvis når hun deler hverdagsbilleder på Facebook.

Hun kalder det også en iværksat negative kampagne.

– Mistænkeliggørelsen af at en statsminister bruger magten til at varetage nogle interesser i det her samfund, den har vi aldrig hørt før i Danmark. Hvis Jakob (Ellemann-Jensen, red.) eller Søren (Pape Poulsen, red.) bliver statsminister, så kommer du heller ikke til at høre den. Selv om de træder ind i samme statsministerium, med den samme grundlov og samme regler. Du kommer ikke til at høre den, siger Mette Frederiksen til Radio4.

Ifølge TV 2 beretter hun i radioprogrammet også om, at hun hører, at kvindelige statsministerkolleger er udsat for det samme.

Videre lyder det fra statsministeren, at hun ikke synes, at "det er fedt" at blive kaldt magtfuldkommen og noget af kritikken "er simpelthen noget vrøvl".

Særligt har regeringens coronahåndtering og Mette Frederiksens håndtering af minksagen været udsat for heftig kritik.

- Den magtfuldkommenhed, den magtarrogance, den uanstændige behandling af et helt erhverv, som vi ser fra regeringen i de her dage, den er for mig at se helt uden sidestykke, lød det eksempelvis fra Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen efter en debat i Folketingssalen tilbage i november 2020.

I Minkkommissionens beretning, der blev offentliggjort i slutningen af juni, blev Mette Frederiksen kritiseret for at groft vildlede befolkningen på et pressemøde, hvor beslutningen om, at slå alle mink ihjel, blev udmeldt.

Det blev dog også lagt til grund, at hun på pressemødet ikke var klar over, at der manglede lovhjemmel til beslutningen.

/ritzau/