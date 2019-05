Mette F. om SV-regering: Der er for meget der skiller os ad

Der er mere, der adskiller V og S, som derfor ikke kan indgå i regering sammen, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, mener, at afstanden til Venstres politik er for stor til, at der kan skabes en eventuel SV-regering.

Det siger hun på et pressemøde, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har talt for en SV-regering for at holde de yderste højrefløjspartier uden for indflydelse.

- Jeg har en lille smule svært ved at tro på oprigtigheden i det, Lars Løkke Rasmussen siger i dag, siger Mette Frederiksen.

Meldingen fra Lars Løkke Rasmussen kom torsdag efter halvanden uges valgkamp.

Mette Frederiksen lister en række forskelle op på Socialdemokratiet og Venstre, som hun mener betyder, at der ikke kan dannes en eventuel regering.

Hun peger blandt andet på centraliseringsspørgsmålet, pension, ulighed, velfærd og den grønne dagsorden.

- Jeg kan ikke anbefale en SV-regering med de uenigheder, som jeg blandt andet har været inde på her.

- De politiske uenigheder er af sådan en karakter, at en sådan regering ikke kan komme på tale, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/