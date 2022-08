Mette F. præciserer udtalelse om Minksag: Det er en politisk skandale

Statsminister Mette Frederiksen (S) præciserer nu sin udtalelse om Minksagen fra onsdag, hvor hun sagde, at hun vil "sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale".

- Når en minister går af, der igangsættes en kommissionsundersøgelse, og regeringen får kritik. Er det så en skandale? Ja. Det er en politisk skandale, skriver hun på Facebook.

- Men er det en skandale, at minkene blev slået ned? Nej, det mener jeg ikke, det er.

- Minkene blev slået ned, fordi regeringen modtog en risikovurdering, som gjorde det klart, at en fortsat minkavl ville udgøre en "betydelig risiko" for folkesundheden, herunder muligheden for at forebygge covid-19 med vacciner, lyder det i Facebook-opslaget.

På et kort doorstep onsdag i Aalborg udtalte Mette Frederiksen sig om, at hendes departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, havde fået en advarsel for sin rolle i Minksagen.

Her kaldte en journalist sagen for "minkskandalen", men det ville statsministeren gerne diskutere.

- Jeg mener ikke, at der er nogen skurk i det her spørgsmål omkring mink og vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale, siger Mette Frederiksen.

- Der er blevet begået en fejl. Der manglede lovhjemmel til en beslutning, der var nødvendig, sagde Mette Frederiksen.

