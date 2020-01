Mette F. prioriterer reform af pension over dagpenge

Der er sket udhulning af dagpengesystemet, men statsministeren vil ikke love at rette op i denne valgperiode.

Folk, der modtager dagpenge, fordi de er ledige, får i dag færre penge udbetalt end tidligere. Selv om det ærgrer statsminister Mette Frederiksen (S) er der andre opgaver, der står højere på regeringens dosmerseddel over ting, der skal gøres.

Det siger hun mandag på et regeringsseminar i embedsboligen Marienborg, hvor der er et pressemøde.

- Det er en fuldstændig legitim og rigtig diskussion at have, for vores arbejdsmarked bygger på flexicurity. Kompensationsgraden på dagpengesystemet er faldet, det er der ingen grund til at lægge skjul på.

- Vi siger med helt åbne øjne, at der er andre opgaver, der skal varetages først. Dem, der er mest nedslidte efter et langt arbejdsliv, tager vi først. Man kan ikke gøre det hele på en gang, siger statsministeren.

Dansk Folkeparti presser regeringen og melder sig klar til at finde et flertal for en bedre model for dagpenge, fordi kompensationsgraden er faldet. Det er også støttepartierne SF og Enhedslisten klar til, men Socialdemokratiet tøver.

Regeringen prioriterer i stedet en pensionsreform, der skal sikre, at flere nedslidte kan trække sig tilbage end tidligere. Det ventes dog at blive noget af en opgave - dels at finde en model og dernæst at finde flertal for det.

Den tidligere Venstre-ledede regering indgik nemlig før valget en aftale om ændring af systemet for førtidspension, og blandt andre De Radikale gik med og polstrede dermed aftalen.

Mette Frederiksen undlader at svare på, om det er noget, som regeringen vil tage fat på inden for de næste fire år, hvor Socialdemokratiet har magten.

- Man kan i hvert fald allerede nu sige, at vi har fokus på det her, og vi kommer til at diskutere det med arbejdsmarkedets parter, alt er en prioriteringssag.

- Hvis vi vil hjælpe dem, der i dag ikke kan trække sig tilbage på en værdig måde, så koster det penge. Mange penge, og det gør, at vi er nødt til at udskyde det, siger Mette Frederiksen.

I 2018 beregnede Det Økonomiske Råd, at dagpengesatsen i 1980 udgjorde 63 procent af gennemsnitslønnen i industrien. I 2025 vil satsen udgøre 44 procent.

Udhulingen sker, fordi dagpengesatsen ikke bliver reguleret på samme måde som lønnen.

/ritzau/