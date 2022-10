Mette F. reagerer på dokumentar om plejehjem: Omsorgssvigt

Statsminister Mette Frederiksen erkender, at der ikke er gjort nok for at løse problemer på ældreområdet.

I løbet af dagen har politikere fra stort set alle partier stået i kø for at kommentere en ny dokumentar fra TV 2 om forholdene på et plejehjem i Køge.

I dokumentaren viser skjulte optagelser, at nogle af beboerne ikke bliver hjulpet med basale behov som mad, medicin og hygiejne.

Nu reagerer også statsminister Mette Frederiksen (S) på dokumentaren. I et opslag på Facebook bruger hun ord som "omsorgssvigt" og "mangel på respekt".

Hun erkender også, at regeringen ikke har gjort nok for at løse problemerne på ældreområdet.

- Ud over inflationen i Europa og de stigende priser, så er udfordringerne i vores sundhedsvæsen og ældrepleje noget af det vigtigste lige nu. Derfor skal vi have lavet en helhedsplan, der kigger det hele igennem, skriver hun.

- Jeg ved, nogle vil tænke: De her problemer er ikke nye. Hvorfor har I ikke løst dem? Vi et gået i gang, men det er ikke nok. Det er det ærlige svar.

TV 2 har benyttet en såkaldt muldvarp, der har haft 28 vagter på plejehjemmet. Hun blev trods manglende plejehjemserfaring ansat på ti minutter og beretter om, hvordan beboere ikke får de basale behov opfyldt.

Et at problemerne er ifølge Mette Frederiksen, at der er for mange krav til dokumentation. Hun har flere gange i valgperioden sagt, at hun vil gøre op med bureaukratiet i det offentlige.

- Vi har brug for mere ledelse og mindre meningsløst papirarbejde. Vi skal have et velfærdssamfund, hvor der er mere hjerterum end kontrol, skriver hun på Facebook.

- For mange gamle sidder for meget alene uden tid sammen med dem, de har kær. Og medarbejderne er blevet overbelastet med kontrol og dokumentation.

Både De Konservative og Dansk Folkeparti (DF) er torsdag kommet med udspil på plejehjemsområdet.

Her foreslår partierne en øget kontrol, at der bliver oprettet plejehjemsbestyrelser, og at whistleblowerordninger bliver udbredt.

Inger Støjberg, som er formand for Danmarksdemokraterne, foreslår, at landets kommuner skal have to milliarder kroner ekstra til ældrepleje.

Mette Frederiksen kommer dog ikke med konkrete løsningsforslag i det, hun skriver på Facebook.

