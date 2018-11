Mette F.: Regeringen bør samle EU om digital skat

Socialdemokratiet efterlyser en mindre nølende dansk tilgang til spørgsmålet om beskatning af it-giganter.

Det var småt med konkrete resultater, da europæiske finansministre tidligere på ugen mødtes for at diskutere, hvordan man kan forhindre, at it-giganter som Facebook og Google slipper for at betale skat i Europa.

Det ærgrer Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen. Hun mener, at Danmark blokerer for en løsning ved at afvise de forslag, som andre lande byder ind med.

- Jeg mener, at regeringen og Kristian Jensen placerer sig forkert i diskussionen.

- Når andre lande lige nu taler for øget beskatning, trækker vi den modsatte vej. Der vil jeg gerne sætte en ny retning for Danmark på det område, siger hun.

Frederiksen kalder det "uholdbart", at digitale virksomheder ikke betaler skat i Danmark, selv om mange danskere bruger deres tjenester.

Årsagen er, at de i dag beskattes af deres overskud der, hvor selskaberne hører hjemme - og ikke hvor de driver forretning.

Frankrig er gået i brechen for at indføre en digital skat, der i stedet tager udgangspunkt i, hvor virksomhedernes omsætning stammer fra.

Det har den danske regering imidlertid afvist af frygt for, at andre lande - herunder USA - kunne finde på at gengælde skatten med en tilsvarende regel for fysiske produkter.

Det kunne betyde, at en stor del af den nuværende skattebetaling fra eksempelvis Lego og Novo Nordisk ville ryge i andre landes statskasser.

- Men hvis man prøver at tænke den argumentation til ende, så kan vi slet ikke opkræve skat hos virksomheder, der arbejder ud over landegrænserne.

- Hvis vi vil stå vagt om vores europæiske samfund, må vi være klar til at sætte ind over for det her.

- Og hvis man er bange for at prøve nye ting af, så får vi aldrig beskattet den her type virksomheder, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet har tidligere foreslået at indføre en digital skat, og forslaget er også en del af et ulighedsudspil, som vil blive præsenteret senere i år.

