Mette F.: Regeringen er klar med brexit-nødplan

EU og Storbritannien er nu så tæt på forhandlingsdeadline uden en aftale, at Danmark iværksætter nødplan.

Det er hverken godt for englænderne, for Europa eller for Danmark, hvis det ender uden en aftale om brexit.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Hun håber fortsat, at det i sidste øjeblik vil lykkes EU og Storbritannien at nå til enighed om en aftale, som blandt andet vil kunne sikre adgang for danske fiskere og handel for danske virksomheder.

Men nu er parterne så tæt på deadline, at Danmark må iværksætte en nødplan. Den vil udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og tre andre ministre fortælle mere om fredag eftermiddag.

- Vi iværksætter en nødplan i forhold til at hjælpe. Det er told, det er trafik, det er havnen i Esbjerg. Det er mange helt lavpraktiske ting, som vi næsten har vænnet os af med at tænke på, fordi vi har været så tæt på englænderne i mange år, siger Mette Frederiksen.

