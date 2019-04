Mette F.: Regeringen har smidt os ud af pensionsforhandlinger

Ifølge Mette Frederiksen har regeringen bedt Socialdemokratiet om at forlade forhandlinger om pension.

Regeringen har fredag eftermiddag bedt Socialdemokratiet om at forlade forhandlinger om pension. Det siger S-formand Mette Frederiksen til TV2 News.

- Vi er blevet smidt på porten, og vi er blevet bedt om at gå fra forhandlingerne, siger Mette Frederiksen.

- Vi kan ikke blive enige om en ret til tidligere folkepension. Så mener regeringen heller ikke, at vi kan være i forhandlingerne om en forbedret seniorførtidspension.

Ifølge formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, er årsagen til, at Socialdemokratiet har måttet forlade forhandlingerne, at partiet ikke har været konkrete nok i forhold til deres ønske om tidligere folkepension.

- Vi må bare konstatere, at vi har siddet på syv møder, og vi har ikke fået antydningen af, hvem der skal have ret til det, og hvem der ikke skal, siger han til TV2 News.

Radikale Venstre og Dansk Folkeparti er fortsat med i forhandlingerne, oplyser begge partier.

