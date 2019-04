Mette F. regner med støtte fra DF til differentieret pension

Trods anklager om forligsbrud står Socialdemokratiet fast på at lave en aftale om differentieret pension.

Det fyger frem og tilbage med beskyldninger, når det kommer til differentieret pension.

Nu slår Socialdemokratiet fast, at partiet trods anklager om forligsbrud er klar til at forhandle om emnet, hvis partiformand Mette Frederiksen (S) bliver statsminister efter valget.

- Det er mageløst, at de blå partier, inden der er udskrevet et valg, forsøger at forhindre en potentiel, kommende socialdemokratisk regering i at hjælpe de mennesker, der bliver nedslidt, siger Mette Frederiksen.

Regeringspartierne, Dansk Folkeparti (DF) og De Radikale (R) forhandler om bedre adgang til seniorførtidspension. Det er den sidste store knast inden valget.

Socialdemokratiet er ude af forhandlingerne, der først handlede om differentieret pension, som partiet foreslog i januar. Partiet blev bedt om at forlade forhandlingerne, fordi forslaget ikke var konkret nok.

Det kan for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blive et vigtigt afsæt for valget, hvis han kan binde DF og R til en pensionsaftale.

Dermed vil Socialdemokratiet formentlig ikke kunne gennemføre deres plan. Målingerne tyder på, at Socialdemokratiet ikke vil kunne samle flertal for deres pensionsplan, hvis både DF og R melder fra.

Mette Frederiksen mener, at det er for hypotetisk at svare på.

- Det må vi tage i den rækkefølge, de gør det. Det vil jeg kun forholde mig til, hvis det er tilfældet.

- Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig, når Dansk Folkeparti har været ude og bakke op om differentieret pensionsalder, siger Mette Frederiksen.

Regeringspartierne, DF og De Radikale beskylder Socialdemokratiet for at begå forligsbrud, hvis partiet efter valget vil lave en aftale om differentieret pension uden at opsige velfærdsforliget fra 2006.

Det skyldes, at begge dele handler om pensionsalderen.

Partierne henviser til de særlige uskrevne regler på Christiansborg om, at forlig skal overholdes eller opsiges før et valg, hvis man vil ændre dem.

Socialdemokratiet mener dog, at det eneste, der i dag er forligsbelagt fra velfærdsforliget fra 2006, er forhøjelsen af levetiden. Desuden er et forlig ikke juridisk bindende.

- Det her er et politisk valg. Efterlønnen er blevet ødelagt og afskaffet for rigtig mange mennesker, der er en uløst opgave i at sikre en værdig og reel mulighed for tilbagetrækning.

- Den opgave har jeg tænkt mig at løse efter næste valg, og jeg kan ikke forestille mig andet, end at DF selvfølgelig bidrager med det.

- Dansk Folkeparti ikke gemme sig bag forligsjura, siger Mette Frederiksen.

