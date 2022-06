Mette F. rejser til Færøerne for at drøfte sikkerhed og forsvar

Statsminister Mette Frederiksen (S) tager i næste uge på et tre dages officielt besøg til Færøerne.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Under besøget skal rigsfællesskabets regeringsledere og øvrige danske, færøske og grønlandske regeringsmedlemmer holde det første møde i det såkaldte kontaktudvalg.

Landene blev enige om at oprette udvalget sidste år. I det forum skal de diskutere sager på udenrigs-, sikkerheds- og forsvarsområdet, hvor de ikke altid ser ens på tingene.

Kontaktudvalget vil have særligt fokus på den aktuelle sikkerhedspolitiske situation i lyset af Ruslands invasion af Ukraine, står der i pressemeddelelsen.

- Den sikkerhedspolitiske situation i verden påvirker også Arktis og Nordatlanten. Regeringen vil drøfte dette væsentlige emne med Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut, udtaler Mette Frederiksen.

Det har længe været et klart færøsk og grønlandsk ønske at få et større udenrigs- og sikkerhedspolitisk råderum. Og det er det nye kontaktudvalg blandt andet et forsøg på at give de to lande.

Samtidig blev det på rigsmødet for et år siden besluttet, at Grønland og Færøerne får en mere fremtrædende rolle i Arktisk Råd.

Arktis er blevet en stadigt vigtigere geografisk brik i et sikkerheds- og forsvarspolitisk spil mellem stormagter som USA, Kina og Rusland. Særlig i takt med at isen forsvinder fra det arktiske hav.

Det er lagmand Bárður á Steig Nielsen, der er vært for statsministerens besøg. Det vil de første dage have fokus på ungdomsuddannelser, erhvervsliv og færøsk kultur.

/ritzau/