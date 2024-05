Mette F. skrev ikke under på fælles europæisk S-erklæring

En række europæiske topsocialdemokrater har underskrevet en erklæring om, at de "aldrig" vil samarbejde med den yderste europæiske højrefløj.

Danmarks socialdemokratiske statsminister, Mette Frederiksen, er dog ikke blandt underskriverne, skriver Politiken.

Helt konkret har underskriverne forpligtet sig på, at de ikke vil samarbejde med de europæiske partigrupper ECR og ID. Dansk Folkeparti tilhører ID, skriver Politiken.

48 socialdemokrater fra 27 europæiske lande skrev under på erklæringen under en PES-konference i Berlin i weekenden.

PES er den europæiske sammenslutning af socialdemokratiske partier.

Ifølge Socialdemokratiet handler den manglende underskrift om blandt andet tidspunktet, hvor partiet blev præsenteret for erklæringen, skriver Politiken.

- Det var den primære årsag til, at vi ikke nåede at tage stilling til eventuelt at være medunderskriver. Når det er sagt, er vores linje som danskere typisk mere at forholde os til indholdet i det politiske samarbejde, frem for hvem et konkret samarbejde er med, skriver Socialdemokratiets partisekretær, Lasse Ryberg, i en mail til Politiken.

Avisen har forgæves spurgt PES ind til forløbet - herunder hvornår Socialdemokratiet i Danmark blev kontaktet.

I erklæringen står der blandt andet, at PES vil kæmpe mod racisme.

- For vores politiske familie er der ingen tvetydighed. Vi vil altid fordømme og kæmpe mod racisme, fremmedfrygt og diskrimination på alle niveauer.

- Vi vil altid forsvare international lov, den regelbaserede internationale orden samt stå op imod den russiske aggression, lyder det i erklæringen, der ligger offentligt tilgængelig på PES' hjemmeside.

Blandt underskriverne er blandt andre Stefan Löfven, PES-formand og tidligere socialdemokratisk statsminister i Sverige. Også højtstående socialdemokrater fra Spanien, Italien, Tyskland, Kroatien Tjekkiet, Frankrig og Ungarn er blandt underskriverne.

/ritzau/