Mette F. slår fast over for kommissær: EU's budget skal ned

Statsminister Mette Frederiksen har holdt møde med EU-budgetkommissær, som fik klar besked om at sænke budget.

Statsminister Mette Frederiksen (S) mødtes mandag med EU's budgetkommissær, Johannes Hahn.

Her drøftede de et emne, der fylder meget i øjeblikket, EU's kommende syvårige budget, der skal løbe fra næste år og til og med 2027.

Mette Frederiksen har for længst meldt ud i den sag. Statsministeren kræver et mindre EU-budget end i dag, og hun afviser, at Danmark vil betale en større procentdel af bruttonationalindkomsten end i dag.

- Jeg har over for EU's budgetkommissær gjort den danske position klar, siger statsministeren.

- EU har i dag et syvårigt budget på samlet set 8250 milliarder kroner, og det skal falde. Særligt i en tid, hvor EU bliver et land mindre.

- Det må være muligt at omprioritere i stedet for bare at bede om flere penge, siger hun.

Storbritannien trådte med udgangen af januar ud af EU, hvilket reducerede antallet af EU-medlemmer til 27 lande.

Danmark betaler i øjeblikket 1,00 procent af bni, der kan ses som et mål af et lands velstand.

Sammen med Sverige, Holland og Østrig kræver Danmark at holde bidraget til EU's kommende budget nede på 1,00 procent af bni.

Efter mandagens møde med Johannes Hahn holdt Mette Frederiksen et telefonmøde med statsministrene fra de tre andre lande.

- Jeg er glad for, at Danmark ikke står alene med vores krav. Vi arbejder tæt sammen med Sverige, Nederlandene (Holland, red.) og Østrig, der er enige i, at vi kan prioritere anderledes i EU uden at hæve budgettet.

- Fra dansk side arbejder vi for, at klimaet, forskningen og indsatsen i forhold til migration og ydre grænser prioriteres højere, men at vi til gengæld bruger færre penge på strukturfonde, landbrug og administration, siger Mette Frederiksen.

I sidste uge gav et bredt flertal i Folketinget regeringen mandat til at arbejde for at holde bidraget til EU-budgettet nede på 1,00 procent af bni og for at beholde en dansk rabat.

EU-Kommissionen har foreslået, at EU-landene fremover skal bidrage med 1,11 procent af bni til budgettet.

Det vil øge det danske bidrag med omkring fem milliarder kroner.

/ritzau/