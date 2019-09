Mette F. står foran to travle uger

Statsminister Mette Frederiksen var i weekenden i Aalborg for at møde Socialdemokraternes bagland til partiets årlige kongres.

Nu venter to travle uger statsministeren:

* Klimatopmøde: På søndag rejser Mette Frederiksen til New York for at deltage i FN-klimatopmøde. Statsministeren skal forsøge at få andre lande med på regeringens ambitiøse klimadagsorden.

* Første finanslov: Kort før Folketingets åbning om to uger ventes S-regeringen at fremlægge udspil til sin første finanslov. Den vil indeholde penge til velfærd og klima - men formentlig også skatte- og afgiftsstigninger.

* Åbningstale: Den første tirsdag i oktober åbner Folketinget, og her skal Mette Frederiksen holde sin åbningstale, hvor hun klarlægger regeringens prioriteringer for det kommende år.

/ritzau/