Mette F. stiller sig i spidsen for at få nyt asylsystem

Socialdemokratiet har en plan om at stoppe spontane asylansøgere ved at etablere modtagecentre uden for EU.

Europa har ikke styr på grænserne, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S). Hun vil derfor arbejde for at få etableret et nyt asylsystem.

Det siger hun i åbningstalen, som markerer Folketingets åbning.

- Vores regering ønsker selvfølgelig at hjælpe mennesker, som er på flugt. Men vi skal gøre det i nærområderne, for der kan vi hjælpe flest. Jeg vil selv stille mig i spidsen for arbejdet med et nyt asylsystem. Mere retfærdigt, mere humant. Det budskab vil jeg tage med til Bruxelles, siger Mette Frederiksen.

- Og flygtninge, der kommer her til Danmark og får asyl, skal selvfølgelig vende hjem og genopbygge deres land, så snart der er mulighed for det. Det giver plads til, at vi kan hjælpe fremtidens flygtninge, fortsætter hun.

Socialdemokratiet har allerede før valget delt partiets plan om at basere det danske asylsystem på kvoteflygtninge ved at etablere et nyt asylsystem med modtagecentre uden for EU, der kan stoppe spontane asylansøgere.

Danmark har siden 1989 modtaget omkring 500 kvoteflygtninge om året, men har ikke taget imod nogen i det meste af 2016, i 2017 og 2018.

S-regeringen har dog besluttet at åbne for, at Danmark kan modtage kvoteflygtninge. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har orienteret FN's Flygtningeorganisation, UNHCR, om, at Danmark vil tage imod kvoteflygtninge allerede i 2019.

Der er dog i første omgang tale om en mindre gruppe af særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge.

Beslutningen er i tråd med det forståelsespapir, som Socialdemokratiet udarbejdede kort før regeringsdannelsen med støttepartierne SF, De Radikale og Enhedslisten. Det præcise antal for i år er dog endnu ikke fastlagt.

Mette Frederiksen lover i talen, at hun vil fortsætte en stram udlændingepolitik, og at afviste asylansøgere skal rejse hjem.

- Jeg vil sige helt klart til befolkningen: I kan have tillid til, at jeg vil føre den stramme udlændingepolitik, som et flertal bakker op om, siger hun.

- Og vi har brug for at gå videre endnu. Regeringen vil se på, hvordan vi kan stramme lovgivningen over for vanvidskørsel, syrienkrigere og bandekriminalitet, siger hun.

/ritzau/