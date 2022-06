Mette F.: Synes ikke rød-blå regering er en skør tanke

Med den situation Danmark befinder sig i er der brug for en regering, der også kan arbejde bredt politisk, når der er brug for det.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) søndag i sin grundlovstale.

I talen, der har fundet sted i forbindelse med Dansk Metals grundlovsmøde, siger statsministeren, at Danmark og resten af verden befinder sig et mere usikkert sted. Hun henviser til krigen i Ukraine og til store prisstigninger.

Opgaven med at håndtere den slags usikkerheder er hun klar til at påtage sig som statsminister efter næste valg.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Om muligt også gerne for en regering, der består af partier fra både rød og blå blok.

- Det vil selvfølgelig kræve, at den politiske fællesmængde er stor nok. Det ved vi ikke, om den er.

- Men er det helt skørt at afsøge muligheden? Det synes jeg ikke, siger Mette Frederiksen i talen.

Interessen for at danne en regering på tværs af midten i dansk politik skal ses i lyset af, at regeringens støtteparti Radikale Venstre tidligere har sagt, at det ikke vil støtte en ny etpartiregering efter et valg.

Derfor er udmeldingen fra statsministeren også blevet taget godt imod af Sofie Carsten Nielsen, politisk leder i Radikale Venstre.

Til gengæld har Sophie Løhde og Mette Abildgaard, politisk ordfører for henholdsvis Venstre og Konservative, hurtigt understreget, at de ikke kan se deres partier i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

Efter sin grundlovstale er Mette Frederiksen blevet konfronteret med de blå partiers hurtige afvisning af et bredt regeringssamarbejde.

- Jeg synes, at vi skal samarbejde bredt. Danskerne har en forventning om det. Så jeg har en opfordring til Venstre og Det Konservative Folkeparti. Giv det lige en tanke, siger hun.

Ud over Mette Frederiksen holder også ledere fra de andre af Folketingets partier grundlovstaler søndag.

Det gør de for at markere den dag, hvor Danmark i 1849 fik sin første demokratiske grundlov.

/ritzau/