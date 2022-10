Mette F. tager godt imod Løkkes åbning for samarbejde

Statsminister Mette Frederiksen (S) er positiv over for meldingen fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, om, at han mener, at Socialdemokratiet skal være med i Danmarks næste regering. Hun står samtidig fast på, at det skal være med hende som statsminister.

Det siger Frederiksen til pressen i forbindelse med fredagens EU-topmøde i Bruxelles. Her bliver hun spurgt, hvad hun mener om Løkkes melding.

– Det synes jeg selvfølgelig er positivt. Jeg tror egentlig, at jeg vil benytte lejligheden til at opfordre Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen til at genoverveje deres meget klare afvisning af et bredt samarbejde, siger hun med henvisning til partilederne fra V og K.

Udmeldingen kommer, efter at Lars Løkke Rasmussen i et interview med mediet Zetland fremlagde sit ønske til en ny regering.

- Jeg er nået til den konklusion, at vi er nødt til at have Socialdemokratiet med. Men Socialdemokratiet hægtet op på venstrefløjen kan ikke levere det, der er brug for, sagde han.

Mette Frederiksen fastslår samtidig, at hun ikke kan se sig selv i en regering med Moderaterne, hvor hun ikke selv er statsminister.

- Vi stiller med vores egen statsministerkandidat. Og det gør vi, fordi jeg er landets statsminister, og i al beskedenhed har vi ledt det her land godt igennem kriserne.

- Det mener vi også, at vi er de bedste til at gøre fremadrettet, siger hun.

Socialdemokratiets fungerende politiske ordfører, Mattias Tesfaye, opfordrer til, at man ikke giver sin stemme til Moderaterne, hvis man ønsker Mette Frederiksen som statsminister.

Han beskylder Løkke for at "fedtspille", fordi han undlader at pege på en statsministerkandidat.

- Man får i stigende grad en fornemmelse af, at Lars Løkke også gerne vil være statsminister, men uden at få de svære spørgsmål inden valget.

- Så når Lars Løkke nu begynder at overveje, hvilke "nogen" der kan indgå i en regering - så skal man som vælger bare huske, at det langtfra er sikkert, man får Mette Frederiksen som statsminister, hvis man stemmer på ham, skriver han i en mail til Ritzau.

Venstre giver dog stadig en kold skulder til Mette Frederiksens invitation til en bred regering. Den kommer fredag fra partiets politiske ordfører, Sophie Løhde.

- Det er helt klart, at en stemme på Lars Løkke og Moderaterne er en stemme på Mette Frederiksen som statsminister. Det bakker vi selvfølgelig ikke op om i Venstre, siger hun.

