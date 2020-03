Mette F. til ældre og svage: I skal være de stærkeste

Statsministeren beder de svageste i samfundet om at være de stærkeste, når Danmark gradvist åbner op igen.

Når Danmark efter påske måske kan begynde at åbne gradvist op igen, bliver det en udfordrende tid for alle. Men den kommende tid bliver særlig svær for én gruppe.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag aften, hvor hun retter en "særlig besked" til de ældre og svage i Danmark.

- I må desværre indstille jer på at indrette jer efter smitterisikoen nogen tid endnu. Vi beder i virkeligheden de svageste om at være de stærkeste i denne tid, siger hun.

Ældre og sårbare vil således skulle indstille sig på fortsat at skulle gøre en stor indsats for ikke at udsætte sig selv for smitterisiko, hvis samfundet gradvist begynder at åbne op efter 13. april.

Statsministeren anerkender, at usikkerheden under coronakrisen kan være stor, særligt hvis man ikke kan få besøg af sine nærmeste.

- Det er svært at være angst i en corona-tid. Men I må stole på, at vi først så småt sætter gang i samfundet. Og når coronaen klinger af, så bliver der tid til flere besøg, siger Mette Frederiksen.

Hun siger, at det vil hjælpe de ældre og svageste danskere, når sundhedsmyndighederne igen begynder at teste flere.

- At vi begynder at teste flere, er i virkeligheden en betingelse for, at vi kan åbne op igen, siger statsministeren.

Ældre og personer med svækket helbred er særligt udsatte, hvis de ender med at blive smittet med coronavirus.

Der er indtil videre 77 personer, der er døde, mens de var smittet med virusset.

Gennemsnitsalderen for de døde er cirka 81 år, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på pressemødet mandag aften.

I alt er 533 personer mandag indlagt med coronavirus i Danmark.

137 af dem er indlagt på intensivafdeling, hvoraf 119 har det så skidt, at de er nødt til at få hjælp af en respirator.

/ritzau/