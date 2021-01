Mette F. til Biden: Velkommen tilbage til klimakampen

Statsministeren håber, at USA's nye præsident vil samle USA og hjælpe med at bekæmpe klimaforandringer.

Et stort tillykke lyder fra statsminister Mette Frederiksen (S) til USA's 46. præsident, Joe Biden, som onsdag har overtaget embedet fra Donald Trump.

I et opslag på Facebook skriver statsministeren, at hun håber, Joe Biden bliver en samlende kraft "efter den uro og splittelse, vi desværre har set vokse i det amerikanske samfund".

- Vores to lande er tæt knyttet og nære allierede, skriver Mette Frederiksen.

Særligt byder Mette Frederiksen Joe Biden og resten af det amerikanske samfund "velkommen tilbage i kampen mod klimaforandringerne".

- En kamp, vi igen deler, skriver hun med henvisning til, at USA under præsident Donald Trump i store træk meldte sig ud af det internationale, politiske samarbejde for klimaet.

Generelt har verden brug for et stærkt samarbejde med USA om internationale udfordringer og kriser, mener statsministeren.

- Verden har brug for amerikansk lederskab for at styrke internationalt samarbejde, demokrati og menneskerettigheder.

Også udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ser frem til de næste fire års med Joe Biden ved roret i Det Hvide Hus i Washington D.C.

- Danmark og USA er gamle, stærke og tætte venner og allierede, skriver han i et opslag på Facebook.

Også udenrigsministeren lægger vægt på, at amerikanerne forventes at træde i karakter i arbejdet mod klimaforandringer.

- Danmark og USA skal sammen kæmpe for klimahandling, styrke det internationale samarbejde og stå vagt om demokrati og vores fælles værdier, lyder det fra Jeppe Kofod.

