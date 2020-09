Mette F. til de unge: Skru ned for festerne

Statsministeren bakker op om seruminstituttets opfordring til et efterår med få sociale kontakter.

De unge bør skrue ned for festerne for at forhindre coronasmitte.

Sådan lyder den klare opfordring fra statsminister Mette Frederiksen (S) i en tale, som hun onsdag afholder ved et møde i Grønt Erhvervsforum.

- I det næste stykke tid bør I skrue ned for festerne. Alle skal overholde retningslinjerne, og vi skal alle sammen tænke over, at vi ikke ses med for mange mennesker for tæt på, siger hun.

Opfordringen kommer, efter at der tirsdag blev præsenteret nye restriktioner for nattelivet i hovedstadsområdet. Det skete på et pressemøde med blandt andre sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Det betyder, at barer, caféer og restauranter fra torsdag og 14 dage frem skal lukke klokken 22 i 17 hovedstadskommuner. Derudover bliver der indført krav om, at stående gæster skal bære mundbind.

Regeringen råder også til, at private fester i hjemmene slutter klokken 22.

Derudover opfordrede faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, til, at man i efteråret begrænser antallet af personer, man ses med.

- Man skal finde måske fem eller ti personer, som man kan være sammen med. Det er så dem, man kan være sammen med i efteråret, sagde han på tirsdagens pressemøde.

Den opfordring bakker statsministeren op om.

- Vi bliver nødt til alle sammen at skrue ned for antallet af sociale kontakter i det efterår, vi går ind i.

Derudover er det ifølge statsministeren nødvendigt, at vi i en periode vænner os til at se færre mennesker- og ser dem i mindre grupper

Hun gør det også klart, at smitten ikke kun er for høj i Storkøbenhavn og blandt de unge.

Smitten er nemlig til stede i alle aldersgrupper og i de fleste dele af landet.

- Vi har nu mere end 50 kommuner, som er over bekymringsgrænsen på 20 smittede per 100.00 indbyggere, siger hun.

For at forhindre endnu en generel nedlukning og holde samfundet i gang så meget så muligt skal alle overholde restriktionerne og efterleve de nuværende retningslinjer.

Det er altså, siger Mette Frederiksen, rådene om at holde afstand, spritte af, bruge mundbind, hvor det er nødvendigt, og blive hjemme hvis man har symptomer.

