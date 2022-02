Mette F. til demonstration: Putin har undervurderet Ukraine

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har undervurderet både det ukrainske folks vilje til at kæmpe imod og resten af verdens sammenhold.

Det var blandt budskaberne i statsminister Mette Frederiksens (S) tale ved en demonstration mod den russiske invasion af Ukraine.

- Putin troede, at han kunne splitte os. Men det kan ingen. Putin har undervurderet, hvor mange menneske der lever i frihed, lød det fra Mette Frederiksen.

- Hele den frie verden står skulder ved skulder med Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Demonstrationen foregår foran Ruslands ambassade i Danmark og er arrangeret af en række ungdomspartier og organisationer. På talerlisten er flere partiledere og folketingsmedlemmer.

Københavns Politi vurderer, at der klokken 17 søndag var forsamlet omkring 10.000 personer ved demonstrationen.

Mette Frederiksen pointerede videre i sin tale, at demonstrationen ikke var mod den enkelte russer, men mod den russiske ledelse.

- Ruslands brutale angreb på Ukraine truer alt det, vi tror på. Der er opbrud i verden. Jeg er bange for, at vi går en meget usikker tid i møde. Men Ukraine bærer frihedens fakkel højt. Og verden over rejser folk sig i protest, siger hun.

Samtidig bliver flygtende ukrainere budt velkommen til Danmark med åbne arme.

- Vi er gået i gang med at sende den første humanitære hjælp til Ukraine. Vi støtter i nabolande, og vi åbner døren for de ukrainere, der skal flygte fra krigen. De første ukrainske statsborgere er i løbet af de seneste timer allerede kommet til Danmark. I er velkommen. Og der vil komme flere, siger Mette Frederiksen.

Undervejs i talen roste statsministeren også den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij.

- Ukraines fantastisk præsident Zelenskij har sagt det, så det ikke kan misforstås. Han har sagt det så præcist og kort: "Det, der sker lige nu, er lyden af et nyt jerntæppe, der sænker sig."

- Beskeden fra København er: Lad det være et jerntæppe, der lukker Putin inde. Og som aldrig nogensinde lukker friheden ude.

Klokken 18.30 holder Mette Frederiksen og forsvarsminister Morten Bødskov (S) doorstep om situationen i Ukraine.

/ritzau/