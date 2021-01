Mette Frederiksen trods faldende smittetal: Vi kan ikke slække nu

Den britiske variant spredes i Danmark, og derfor er det ikke til at slække på restriktioner, mener Mette F.

Selv om der den seneste tid har været færre smittetilfælde i Danmark, er det ikke til at slække på restriktionerne.

Det skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook.

- Andelen, der er smittede ud af dem, der testes, er faldet. Det er selvsagt godt. Men hvis vi dermed tror, at vi kan ånde lettet op og slække på restriktioner og adfærd, så risikerer vi først, at det går helt galt, skriver hun.

Begrundelsen fra Mette Frederiksen er den mere smitsomme britiske variant af coronavirus, som spreder sig i samfundet.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) kan den britiske variant være 50-74 procent mere smitsom end de gængse varianter.

- Vi kan ikke udrydde den engelske variant af corona i Danmark. Den er allerede for udbredt. Men vi kan gøre alt, hvad vi kan, for at forsinke dens udbredelse i samfundet.

- Så vi kan vaccinere så mange som muligt. Det er et kapløb med tiden. Det kræver, at vi ikke giver slip nu eller i den kommende tid - også selv om at de daglige smittetal måske umiddelbart ser bedre ud, skriver Mette Frederiksen.

Udmeldingen er på linje med et interview i TV2 søndag, hvor Mette Frederiksen kaldte det usandsynligt at ophæve de restriktioner, der lige nu står til at udløbe 17. januar.

De nuværende restriktioner betyder blandt andet, at restauranter, storcentre og liberale erhverv som frisører skal holde lukket.

Det samme gælder forsamlingsforbuddet på fem personer.

Også hjemsendelsen af studerende og skoleelever og nedlukningen af kulturinstitutioner har samme udløbsdato.

Flere andre restriktioner står i øjeblikket til at vare til marts. Det gælder blandt andet brugen af mundbind i den offentlige transport og på restauranter.

/ritzau/