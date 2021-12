Mette F.: Tutu inspirerede mig til at blive medlem af ANC ungdom

I disse dage siger Sydafrika farvel til tidligere ærkebiskop Desmond Tutu, og statsminister Mette Frederiksen sender sine tanker til landets befolkning.

Tutu døde søndag den 26. december som 90-årig.

I et brev til præsident Cyril Ramaphosa skriver statsministeren, at Danmark "sammen med Sydafrikas folk og verdenssamfundet ærer ærkebiskop Desmond Tutu for hans frygtløse arbejde med at gå imod apartheid (...)".

Hun kalder ham et "moralsk kompas" og skriver, at Tutu inspirerede hende til at gå ind i politik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tutus indsats medvirkede blandt andet til, at hun meldte sig ind i ungdomsafdelingen af Den Afrikanske Nationalkongres (ANC Youth League).

Det skriver hun i brevet, som Statsministeriet har delt på Twitter fredag.

- Hans kamp mod uretfærdighed inspirerede mig personligt til at melde mig ind i ANC Youth League, da jeg var kun 12 år gammel, og dermed var han medvirkende til at sætte gang i mit politiske liv, skriver hun.

Frederiksen er i dag 44 år og har også tidligere fortalt om, at hun for over 30 år siden meldte sig ind i ANC.

På det tidspunkt var Desmond Tutu blevet tildelt Nobels fredspris for sit anti-apartheidarbejde. Det skete i 1984.

Efter internationalt pres, blandt andet opildnet af Tutu, og store demonstrationer begyndte apartheidstyret i 1991 at blive ophævet.

Mette Frederiksen hæfter sig i brevet ved, at Tutu indgød håb hos andre med sin "styrke og humor".

- Tutu har gjort indtryk på så mange af os. Hans død er et stort tab for os alle, men jeg er overbevist om, at hans ord og tanker vil være en ledetråd i mange år fremover, skriver hun og sender også en tanke til familien.

Fredag eftermiddag er der lystænding og gudstjeneste i Vor Frue Kirke i København til ære for Tutu.

Tutus kiste ankom torsdag til katedralen St. George's Cathedral i Cape Town i Sydafrika.

Her har den været placeret torsdag og fredag, og det har været muligt at besøge katedralen mellem klokken 9 og 17 lokal tid.

Tutu vil herefter blive kremeret, og hans aske begraves på nytårsdag lørdag.

/ritzau/