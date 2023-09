Mette F.: Uden stærk arbejdsmoral holder vores velfærdsmodel ikke

Mangel på arbejdskraft har længe fyldt på Christiansborg.

Og konsekvenserne, hvis udfordringen ikke løses, kan blive meget store, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S).

I sin formandstale på Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg lørdag omtaler hun en kontrakt, som hun kalder "den danske ligning i al sin enkelthed".

- Alle, der kan arbejde, skal arbejde, siger Mette Frederiksen og varsler, at det næste, hun vil sige, kan lyde hårdt:

- Men hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder vores velfærdsmodel ikke.

Og allerede inden dette punkt i talen havde hun også varslet, at hun "ikke vinder en popularitetskonkurrence på det næste, hun vil sige".

- Udfordringen er ikke, at vi danskere har vendt velfærdssamfundet ryggen. Udfordringen er snarere, at vi mangler medarbejdere til at realiser vores politiske drømme, siger Mette Frederiksen i tale.

Derfor handler det "også om løn" for at løse udfordringen, siger hun med henvisning til regeringens varslede lønløft til visse grupper af offentlige ansatte.

