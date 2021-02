Mette F.: Uvist hvornår de ældre elever kan komme i skole

Mandag kan de yngste elever komme tilbage i skole, men det er endnu for tidligt at sige, hvornår de ældre kan.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger mandag ved et skolebesøg, at det endnu er for tidligt at sige, hvornår de ældre elever kan komme tilbage i skolen.

Hun er mandag på besøg på Allerslev Skole i Lejre på Midtsjælland for at markere, at de mindste elever kan komme tilbage i skole.

- Vi kan tage de ældre elever tilbage i skolen, når vi har en fuldstændig epidemikontrol og er nået længere frem i 2021. Det er for tidligt at sige noget om nu, der ser ud til at være lidt stigende positivprocent på antal daglige test, siger Mette Frederiksen.

Indtil videre skal de ældste elever fra 5. klasse og op fortsætte med hjemmeundervisning til og med 28. februar. Men det kan blive forlænget, hvis det skønnes nødvendigt.

- Det er på grund af den britiske mutation, der vinder frem. Selv om tallene på overfladen ser godt ud i Danmark, så ligger den britiske mutation og ulmer lige neden under og er snart den dominerende.

- Derfor kan vi ikke lave en større genåbning af Danmark, selv om vi selvfølgelig gerne vil det, siger statsministeren.

Hun uddyber, at den britiske mutation er mere smitsom end den oprindelige.

/ritzau/