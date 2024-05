Mette F. vædder øl på at hun fortsætter og ikke er på vej til EU-topjob

Statsminister Mette Frederiksen (S) er frisk på at vædde en øl på, at hun fortsat er statsminister efter sommerferien, hvor kabalen om EU's topjob skal lægges. Og hun vil gerne vædde mere end det.

Det siger hun tirsdag foran Folketingssalen til pressen efter spørgetimen, hvor hun spørges til spekulationerne om en international toppost i EU.

- Jeg ved ikke, om jeg må hæve indsatsen en lille smule, en øl er lidt lidt. Jeg vil gerne vædde, og jeg vil gerne smide mere i puljen på, at jeg også er Danmarks statsminister efter sommer, siger hun, da hun bliver spurgt, om hun vil vædde en øl.

Ifølge flere medier er hun og Portugals premierminister, Antonio Costa, på rygtebørsen de førende kandidater til posten som EU-præsident.

En journalist fra Sverige var også mødt op og spurgte ligeledes Mette Frederiksen til, om hun er kandidat til et topjob.

Hun svarede, at det er op til vælgerne, hvor længe hun er statsminister, hvilket vil betyde, at hun skal stille op ved næste folketingsvalg.

- Nu har jeg indgået et væddemål med TV 2. Jeg ved ikke, om man gør det i Sverige, det gør vi åbenbart i Danmark, det er også nyt for mig.

- Jeg er også Danmarks statsminister efter sommer. Jeg er glad for at være en del af det europæiske samarbejde, men det er her, jeg er statsminister, det gælder også efter sommer, og så længe vælgerne ønsker det.

Efter EU-parlamentsvalget i juni går forhandlingerne mellem medlemslandene i gang om de største job i unionen. EU-præsidenten er blandt andet mødeleder, når medlemslandene mødes i EU-regi.

Mette Frederiksen er socialdemokrat, hvilket vurderes at være en fordel, når kabalen skal gå op. Hvis Ursula von der Leyen vælges som EU-Kommissionens formand, er opfattelsen, at socialisterne kan sætte sig på posten som EU-præsident.

En anden ting, der taler til Mette Frederiksens fordel, er, at hun får europæisk opmærksomhed. Især når hun udtaler sig om Ukraine, hvor Danmark er en af de førende støtter.

Det ventes at blive en siddende statsminister, der skal udpeges til posten som EU-præsident. Derfor er feltet begrænset, og Frederiksen er en af dem med størst erfaring på sin post.

Sidste forår var det posten som Natos generalsekretær, der skabte rygter om et internationalt farvel til statsministerposten.

Men nu nævnes Hollands fungerende premierminister, Mark Rutte, som den førende kandidat til Nato-topposten.

