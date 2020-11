Mette F. varsler ændring af regerings forslag til epidemilov

Efter udbredt kritik af regeringens forslag til ny epidemilov varsler statsministeren, at det skal ændres.

Der har været udbredt kritik af regeringens udkast til en ny og meget vidtgående epidemilov, der giver den siddende sundhedsminister omfattende magtbeføjelser.

Der gælder både fra de politiske partier, fagkundskaben og demonstranter foran Christiansborg. Statsminister Mette Frederiksen (S) lover, at regeringen vil se på lovforslaget sammen med Folketingets partier.

- Vi kommer til at kigge på epidemiloven igen, vi tager kritikken seriøst og alvorligt, og der skal findes en bedre balance, siger hun til den nordjyske radiokanal ANR og varsler dermed ændringer i lovforslaget.

Den nordjyske lytter Martine er blandt dem, der er igennem med et spørgsmål til statsministeren. Da radioværten spørger, om hun er tilfreds med svaret fra Mette Frederiksen, der lovede at se på forslaget, svarer hun:

- Ja, ikke helt, men det er, som man tager det. Sådan er det, næsten hver gang de taler altid lidt udenom.

Det er statsministeren uenig i, da hun forpligter sig på at se på lovforslaget med Folketingets partier.

- Aah, Martine, jeg synes ikke, at jeg taler udenom, for jeg har hørt kritikken, og nu siger jeg også, at nu starter vi op med Folketingets partier for at finde en bedre balance efter den kritik, du og andre har rejst, siger Mette Frederiksen.

Det var dog ikke godt nok for lytteren Martine, der ville have statsministeren til at gå forrest. Det gør Mette Frederiksen gerne, og hun uddyber, at det er vigtigt med en demokratisk forankring.

Regeringens forslag indebærer, at den siddende sundhedsminister får mulighed for at kategorisere en alment farlig sygdom som en "samfundskritisk sygdom".

Det vil udløse en række beføjelser, herunder muligheden for i yderste konsekvens at isolere, tvangsbehandle og tvangsvaccinere grupper af befolkningen, hvis det sker for at inddæmme den smitsomme sygdom.

Noget af det er allerede en del af den nuværende epidemilov, som blev vedtaget på et døgn, efter at landet lukkede ned i marts, da coronavirus for alvor kom til Danmark.

Siden 4. november har en gruppe demonstranter fyldt pladsen foran Christiansborg med larm fra gryder i et forsøg på at råbe politikerne op.

De vil stoppe ændringen af epidemiloven, fordi de frygter, at de vidtgående magtbeføjelser vil blive ført ud i livet i mindre eller større grad.

