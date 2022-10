Mette F. varsler forslag om akutplan til sundhedsvæsen inden valg

Inden folketingsvalget 1. november vil Socialdemokratiet fremlægge et forslag om en akutplan til sundhedsvæsenet, hvor mere i løn er inkluderet.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til Jyllands-Posten.

- Under corona lavede vi en vinterpakke med regionerne, der fik mulighed for – afhængigt af de lokale forhold – at give ekstrabetaling for overarbejde og den slags. Det er selvfølgelig også noget, vi kigger ind i denne vinter, siger Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen siger videre, at hun "vil være meget, meget, meget varsom" med at suspendere behandlingsgarantien, som flere partier og fagfolk har foreslået for at reducere ventelister.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun kommer ikke lønspørgsmålet i akutplanen nærmere. Hvor mange penge, akutplanen skal indeholde, bliver også først fremlagt senere, lyder det.

I forhold til hvem, der på længere sigt skal have mere i løn i det offentlige, som Mette Frederiksen flere gange har nævnt som en del af løsningen på rekruttering- og fastholdelsesudfordringen, kommer hun det heller ikke nærmere.

Hun siger igen, at Socialdemokratiet inden valget vil fremlægge "principper" for, hvordan der skal arbejdes videre med lønspørgsmålet.

Men hun "kommer ikke på noget tidspunkt" til at pege på, at "den her gruppe skal have mere i løn, og den her gruppe skal ikke have mere i løn".

I interviewet med Jyllands-Posten fremlægger Mette Frederiksen i alt "fem nedslag", der skal sættes i gang inden for de første 100 dage, hvis hun fortsætter som statsminister efter valget.

Det inkluderer ud over akutplanen yderligere inflationshjælp, forhandlinger om et nyt forsvarsforlig og "en helhedsplan for vores velfærdssamfund".

Det femte punkt er klimaet, hvor en CO2-afgift på landbruget skal igangsættes.

Her lyder det, at "det skal være målet", at kød ikke bliver dyrere med sådan en afgift.

- Jeg mener ikke, vi er et sted nu, hvor målet er at sætte prisen op på danskernes fødevarer, siger Mette Frederiksen uden at kunne garantere, at afgiften ikke vil påvirke priserne.

Desuden omfavner statsministeren et fælles ønske fra SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet om en såkaldt naturlov inspireret af klimaloven.

Partierne vil have Danmark forpligter sig til at leve op til EU's mål om 30 procent beskyttet natur, heraf 10 procent strengt beskyttet.

- Det vil jeg foreslå, at vi tager ind, som en del af hvad en ny regering skal gå i gang med, siger Mette Frederiksen til Jyllands-Posten.

/ritzau/